Отключаем в Проводнике быстрый доступ к часто используемым файлам в Windows 10

Проводник Windows: отключить быстрый доступ в Windows 10 Новый быстрый доступ в Windows 10 состоит из трех частей: наиболее часто используемых папок, вручную закрепленных документов и последних файлов. Если вы хотите сохранить свои закрепленные папки, то можете скрыть только две новые категории:

Запустите Проводник Windows 10 с помощью комбинации клавиш. Вверху перейдите на вкладку «Вид» и нажмите «Параметры». В разделе «Конфиденциальность» снимите флажок «Показать недавно используемые файлы на панели быстрого доступа» и «Показать часто используемые папки на панели быстрого доступа». Наконец, сохраните настройки с помощью «ОК».

Полностью удалить быстрый доступ через реестр Если вы также хотите удалить свои закрепленные папки, вам нужно глубже войти в систему:

Во-первых, настройте Проводник так, чтобы он запускался с папки «Мой компьютер», а на с «Быстрого доступа». В противном случае позже появится сообщение об ошибке. Теперь нажмите комбинацию клавиш и введите команду «regedit».

Подтвердите запрос управления учетной записью пользователя с помощью «Да». В редакторе реестра перейдите к пути «HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}\ShellFolder». Если ключ ShellFolder не существует, щелкните правой кнопкой мыши на предыдущей папке и выберите «Создать»> «Ключ». В качестве имени введите «ShellFolder».

Щелкните правой кнопкой мыши на ключ ShellFolder и выберите «Разрешения». В приведенном выше списке нажмите «Администратор» и ниже активируйте «Полный доступ». Повторите этот шаг для записи «Пользователь». Сохраните настройки с помощью «ОК». В нашем случае система отказала нам в доступе, т.к. запись «Attributes» (см. ниже) у нас уже существует.

Теперь щелкните правой кнопкой мыши на пустой области в правой части и выберите «Создать»> «Значение DWORD (32-бит)». Введите «Attributes» в качестве имени и «a0600000» в качестве значения. Если эта запись уже существует, просто дважды щелкните ее и измените значение.

Затем запустите диспетчер задач с комбинацией клавиш + +.

Здесь вы найдете пункт «Проводник Windows». Нажмите «Перезагрузить» в нижнем правом углу. Быстрый доступ исчез.

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Как включить отображение размера папок в Проводнике Windows Фото: компании-производители