5 уловок продажи: как не попасться на рекламный крючок

10–11 апреля на конференции SMMSiberia-2018 рекламщики делились опытом и разрабатывали свои стратегии. Корреспондент «ВН» подслушал их рассказы и составил список самых популярных приемов, которые они используют, чтобы привлечь потребителя.

Прямые трансляции среди подписчиков в социальных сетях — один из самых популярных на сегодняшний день форматов. Не нужно просить каждого друга посмотреть твое видео, всем подписчикам автоматически приходит уведомление о начале трансляции. Для съемки не нужна студия и дорогая техника, достаточно селфи-палки, смартфона или веб-камеры, правда, технические характеристики и качество контента зачастую оставляют желать лучшего. Не хочешь попасться на эту уловку? Ищи в Сети документальные фильмы и профессиональные журналистские сюжеты на интересную тебе тему.

Сториз — так называют исчезающие через сутки короткие видеозаписи в Instagram и «ВКонтакте». Они объединяют в себе тренд видеоконтента и тренд на повышение приватности — записанное видео через определенное время попросту стирается. К тому же сториз всегда находятся в верхней части приложений и выделены особым цветом, поэтому постоянно мелькают перед глазами сидящих в соцсетях подписчиков. Способ не попасться на этот прием маркетологов один — просто игнорировать сториз.

Специалисты SMM отмечают отток пользователей из социальных сетей в мессенджеры. «Будущее за мессенджерами», — полагают пиарщики и начинают активнее продвигать контент именно там. Что делать? Блокировать контакты тех, кто шлет вам рекламу, или сообщать техподдержке о спаме.

Нативная реклама — ее еще называют естественной рекламой, но не стоит расслабляться. Это еще одна передовая технология в современном digital-маркетинге, которая с первого взгляда соответствует формату, стилю и качеству той площадки, на которой она размещена. Но, вчитываясь в текст, пользователь понимает, что это лишь завуалированная реклама. Как ни странно, от нее есть и польза: зачастую, маскируя рекламу, маркетолог пишет в статье немало действительно полезных «фишек». Но информацию о товаре, несмотря на это, все равно лучше проверять, изучая отзывы пользователей.

Искусственный интеллект тоже набирает обороты: чат-боты, которые могут подсказать, что и где искать в Сети, спам-фильтры, таргетинг, позволяющий настроить рекламу индивидуально для каждого человека, основываясь на его психотипе, анализирующий потребности на уровне нейронов. Рекламщики обещают: в ближайшие несколько лет мы увидим существенное развитие этих технологий.