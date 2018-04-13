Ещё
5 уловок продажи: как не попасться на рекламный крючок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5 уловок продажи: как не попасться на рекламный крючок 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
10–11 апреля на конференции SMMSiberia-2018 рекламщики делились опытом и разрабатывали свои стратегии. Корреспондент «ВН» подслушал их рассказы и составил список самых популярных приемов, которые они используют, чтобы привлечь потребителя.
Прямые трансляции среди подписчиков в социальных сетях — один из самых популярных на сегодняшний день форматов. Не нужно просить каждого друга посмотреть твое видео, всем подписчикам автоматически приходит уведомление о начале трансляции. Для съемки не нужна студия и дорогая техника, достаточно селфи-палки, смартфона или веб-камеры, правда, технические характеристики и качество контента зачастую оставляют желать лучшего. Не хочешь попасться на эту уловку? Ищи в Сети документальные фильмы и профессиональные журналистские сюжеты на интересную тебе тему.
Сториз — так называют исчезающие через сутки короткие видеозаписи в Instagram и «ВКонтакте». Они объединяют в себе тренд видеоконтента и тренд на повышение приватности — записанное видео через определенное время попросту стирается. К тому же сториз всегда находятся в верхней части приложений и выделены особым цветом, поэтому постоянно мелькают перед глазами сидящих в соцсетях подписчиков. Способ не попасться на этот прием маркетологов один — просто игнорировать сториз.
Специалисты SMM отмечают отток пользователей из социальных сетей в мессенджеры. «Будущее за мессенджерами», — полагают пиарщики и начинают активнее продвигать контент именно там. Что делать? Блокировать контакты тех, кто шлет вам рекламу, или сообщать техподдержке о спаме.
Нативная реклама — ее еще называют естественной рекламой, но не стоит расслабляться. Это еще одна передовая технология в современном digital-маркетинге, которая с первого взгляда соответствует формату, стилю и качеству той площадки, на которой она размещена. Но, вчитываясь в текст, пользователь понимает, что это лишь завуалированная реклама. Как ни странно, от нее есть и польза: зачастую, маскируя рекламу, маркетолог пишет в статье немало действительно полезных «фишек». Но информацию о товаре, несмотря на это, все равно лучше проверять, изучая отзывы пользователей.
Искусственный интеллект тоже набирает обороты: чат-боты, которые могут подсказать, что и где искать в Сети, спам-фильтры, таргетинг, позволяющий настроить рекламу индивидуально для каждого человека, основываясь на его психотипе, анализирующий потребности на уровне нейронов. Рекламщики обещают: в ближайшие несколько лет мы увидим существенное развитие этих технологий.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Мессенджер Telegram закроют в ближайшие часы Онлайн-запись к врачу запускают в Новосибирской области День космонавтики-2018: два редких фото Гагарина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля108
Умер юморист Андрей Жмакин23
Рыбке настал конец148
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»491
Москва решила ответить на санкции США330
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:02
Пескова спросили о будущем Лаврова
Политика
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
02:49
Названа дата открытия Дома русского зарубежья
Новости Москвы
00:17
Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
Шоу-бизнес
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
07:52
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение