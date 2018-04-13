Мобильное приложение поможет жителям Сургута выбрать кружок для детей

Мобильное приложение «Атлас доступного образования для детей России » заработало в Сургуте . Платформа содержит информацию по организациям, секциям и программам дополнительного образования города.

Для родителей будут доступны шесть направлений: естественно-научное, техническое, художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое.