Мобильное приложение поможет жителям Сургута выбрать кружок для детей 

Мобильное приложение «Атлас доступного образования для детей России» заработало в Сургуте. Платформа содержит информацию по организациям, секциям и программам дополнительного образования города.
Для родителей будут доступны шесть направлений: естественно-научное, техническое, художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое.
Приложение разработано фондом новых форм развития образования в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», курируемого Минобрнауки России.