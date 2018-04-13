Ещё
Мобильное приложение поможет жителям Сургута выбрать кружок для детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мобильное приложение поможет жителям Сургута выбрать кружок для детей 

АиФ Югра 32 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Мобильное приложение «Атлас доступного образования для детей России» заработало в Сургуте. Платформа содержит информацию по организациям, секциям и программам дополнительного образования города.
Для родителей будут доступны шесть направлений: естественно-научное, техническое, художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое.
Приложение разработано фондом новых форм развития образования в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», курируемого Минобрнауки России.
АиФ Югра: последние новости
На чужой «биток» не разевай роток. В Нягани неудачно обменяли биткоин По предварительным результатам выборов 2018 определен лидер голосования По факту пожара на Сургутской ГРЭС все-таки возбудили уголовное дело
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»230
Рыбке настал конец31
Рыбке настал конец45
Москва решила ответить на санкции США183
Путин знает тайну главного оружия Трампа198
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:36
Пассажиры смогут сэкономить на «Аэроэкспрессе»
Новости Москвы
20:49
Москвичей позвали на акцию «День добрых дел»
Новости Москвы
03:39
У водоемов установят предупреждающие знаки
Новости Москвы Общество
00:39
Школьникам Москвы предложат летние стажировки
Новости Москвы
00:31
Фрунзенскую набережную перекроют
Новости Москвы
02:32
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
03:06
В мае пройдет ежегодный мотопарад
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение