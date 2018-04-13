Новость дня. Любимов открыл комментарии на своей страничке во «ВКонтакте»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов открыл на своей странице во «ВКонтакте» комментарии. Об это глава региона сообщил в одном из своих постов.

«Уважаемые подписчики! Для более оперативного реагирования на сообщения принял решение с сегодняшнего дня открыть возможность комментирования записей на своей странице. Руководителям органов исполнительной власти поручил организовать работу по их мониторингу и отработке», — говорится в сообщении.

Напомним, Николай Любимов завел себе страничку во «ВКонтакте» в конце ноября 2017 года и обещал делиться яркими моментами из жизни региона и отвечать на вопросы пользователей сети.