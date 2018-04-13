Антивирусные продукты внезапно «ополчились» против uTorrent

На этой неделе некоторые пользователи Windows заметили, что установленный на их компьютерах популярный BitTorrent-клиент uTorrent стал детектироваться как угроза. Windows Defender и ряд других антивирусных продуктов начали отмечать uTorrent как потенциально нежелательное ПО. В компании BitTorrent Inc. уверены в том, что антивирусные решения выдают ложноположительные результаты, однако все равно приостановили выпуск обновления, который мог стать причиной проблемы.

До недавнего времени пользователи uTorrent не сталкивались с подобными инцидентами. Тем не менее, на днях некоторые антивирусные решения словно «ополчились» против приложения. По данным VirusTotal, продукты сразу от нескольких вендоров внезапно стали считать uTorrent угрозой. К примеру, Windows Defender детектирует его как потенциально нежелательное ПО.

Причина такого поведения пока неясна. Продукт ESET-NOD32 считает угрозой «Web Companion». Очевидно, под этим подразумевается рекламное ПО от Lavasoft, иногда устанавливаемое вместе с uTorrent.

Как уже упоминалось, разработчику известно о проблеме, однако он считает ее временной, ошибочно вызванной недавним релизом. Тем не менее, похоже, проблема затронула не только новые установки uTorrent. Пользователи старых версий также столкнулись с тем, что клиент вдруг стал детектироваться как угроза после автоматической установки обновлений.