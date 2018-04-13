Ещё
Антивирусные продукты внезапно «ополчились» против uTorrent
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антивирусные продукты внезапно «ополчились» против uTorrent 

SecurityLab.ru 25 минут назад
На этой неделе некоторые пользователи Windows заметили, что установленный на их компьютерах популярный BitTorrent-клиент uTorrent стал детектироваться как угроза. Windows Defender и ряд других антивирусных продуктов начали отмечать uTorrent как потенциально нежелательное ПО. В компании BitTorrent Inc. уверены в том, что антивирусные решения выдают ложноположительные результаты, однако все равно приостановили выпуск обновления, который мог стать причиной проблемы.
До недавнего времени пользователи uTorrent не сталкивались с подобными инцидентами. Тем не менее, на днях некоторые антивирусные решения словно «ополчились» против приложения. По данным VirusTotal, продукты сразу от нескольких вендоров внезапно стали считать uTorrent угрозой. К примеру, Windows Defender детектирует его как потенциально нежелательное ПО.
Причина такого поведения пока неясна. Продукт ESET-NOD32 считает угрозой «Web Companion». Очевидно, под этим подразумевается рекламное ПО от Lavasoft, иногда устанавливаемое вместе с uTorrent.
Как уже упоминалось, разработчику известно о проблеме, однако он считает ее временной, ошибочно вызванной недавним релизом. Тем не менее, похоже, проблема затронула не только новые установки uTorrent. Пользователи старых версий также столкнулись с тем, что клиент вдруг стал детектироваться как угроза после автоматической установки обновлений.
SecurityLab.ru: последние новости
Telegram не является ответчиком по делу о блокировке Релиз масштабного обновления Windows 10 отложен на неопределенное время Бывший коллега Дурова раскрыл принцип шифрования сообщений в Telegram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США177
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»132
Рыбке настал конец26
Путин знает тайну главного оружия Трампа288
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить24
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:09
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить
Общество
03:07
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»
В мире Статьи
03:50
Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания
Шоу-бизнес
01:15
Киркоров определился с фаворитом на «Евровидении-2018»
Шоу-бизнес
03:15
Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова
Шоу-бизнес Криминал
00:49
Серов отправил дочь в Рим после травли
Шоу-бизнес
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение