Юристы Telegram попросили суд перенести дату предварительных слушаний 

Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы перенести дату предварительных слушаний, передаёт РИА Новости со ссылкой на адвоката Павла Чикова.
«Поскольку Telegram-таки определён участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что суд принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке Telegram.