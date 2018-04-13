Ещё
Юристы Telegram попросили перенести процесс о блокировке «на разумный срок»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юристы Telegram попросили перенести процесс о блокировке «на разумный срок» 

Авторадио 4 часа назад
Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы отложить «на разумный срок» заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений, сообщил адвокат Павел Чиков. Сегодня Таганский суд должен начать рассматривать иск Роскомнадзора по существу. Заседание запланировано на 10 утра. Как заинтересованное лицо на процесс привлечена ФСБ, которой Telegram, по закону, обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. По мнению юристов, «нет никаких объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев».
Авторадио: последние новости
Дуров запретил своим юристам участвовать в судебном процессе о блокировке Telegram ФСБ привлекли к процессу о блокировке Telegram Чиновники начали отказываться от Telegram
 Ещё 63 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля108
Умер юморист Андрей Жмакин23
Рыбке настал конец150
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»493
Москва решила ответить на санкции США330
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:02
Пескова спросили о будущем Лаврова
Политика
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
02:49
Названа дата открытия Дома русского зарубежья
Новости Москвы
00:17
Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
Шоу-бизнес
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
07:52
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение