Юристы Telegram попросили перенести процесс о блокировке «на разумный срок» 

Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы отложить «на разумный срок» заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений, сообщил адвокат Павел Чиков. Сегодня Таганский суд должен начать рассматривать иск Роскомнадзора по существу. Заседание запланировано на 10 утра. Как заинтересованное лицо на процесс привлечена ФСБ, которой Telegram, по закону, обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. По мнению юристов, «нет никаких объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев».