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Роскомнадзор заявил о вреде информации, распространяемой в Telegram
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Роскомнадзор заявил о вреде информации, распространяемой в Telegram
РИА Новости
40 минут назад
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Фото:
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
РАСПРОСТРАНЯЕМАЯ В TELEGRAM ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ —
РОСКОМНАДЗОР
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