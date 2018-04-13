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Роскомнадзор заявил о вреде информации, распространяемой в Telegram
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Роскомнадзор заявил о вреде информации, распространяемой в Telegram 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
РАСПРОСТРАНЯЕМАЯ В TELEGRAM ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ — РОСКОМНАДЗОР
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