Половина ИТ-отделов не меняют заводские пароли IoT-устройств

Согласно анализу, проведенному CensusWide, 47% ИТ-руководителей не меняют заводские настройки IoT-устройств, работающих в корпоративной среде, таким образом, доступ к этим устройствам можно получить, использовав пароль, установленный по умолчанию.

Учитывая, что в Великобритании зарегистрировано порядка 5,7 миллионов предприятий (по данным ForeScout), получается, что у 2,7 миллионов имеются серьезные проблемы с безопасностью, позволяющие злоумышленникам проникнуть в системы.

Проверка установленных по умолчанию паролей — пожалуй, первое, что предпринимают киберпреступники для того, чтобы проникнуть в сети организаций. Далее следует проверка на известные уязвимости, для которых уже есть общедоступные эксплойты, здесь стоит отметить, что 15% руководителей сообщили, что не смогли (либо не захотели) установить обновления для своих устройств.

Лишь 54% респондентов более-менее уверены в безопасности своих систем и каждого из устройств в отдельности. Многие все же понимают, насколько важно учесть все нюансы и обеспечить безопасность своего предприятия, поэтому 40% опрошенных заявили, что планируют увеличить расходы на использование подключенных устройств.

72% ИТ-руководителей, добавляя новые устройства к своей сети, опасаются последствий для безопасности.

«Попытка взлома IoT-устройства сама по себе не является проблемой. Дело в том, что эти устройства имеют доступ к огромным количествам чувствительных активов, а устройство IoT просто используется для доступа к этим данным. IoT-устройства являются самым слабым звеном в цепочке кибербезопасности бизнеса. Организации имеют нулевую видимость в этих устройствах, и они не защищены должным образом», — цитируют профильный СМИ генерального директора и соучредителя компании Cy-OT Натана Бэндлера.