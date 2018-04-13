YouTube рассказал о новых принципах монетизации контента

В рамках Advertising Week Europe, прошедшей в Лондоне, команда YouTube рассказала о ключевых шагах, которые компания предпринимает на пути к развитию безопасной рекламной экосистемы. Одним из главных пунктов стали новые меры, направленные на то, чтобы защитить пользователей, рекламодателей и авторов.

YouTube уже давно стал одной из самых крупных площадок для размещения рекламы. В борьбе за качественный и легальный контент на платформе YouTube ввел новые принципы монетизации.

Решение об изменении политики YouTube основано на проблемах, с которыми рекламодатели и сам видеохостинг столкнулись в 2017 году.

Основные меры направлены на то, чтобы защитить пользователей, рекламодателей и авторов. Стоит также отметить, что одна из ключевых целей YouTube — показывать рекламу рядом с тем контентом, который отражает ценности того или иного бренда.

Сьюзен Войжитски (Susan Wojcicki), генеральный директор YouTube

В качестве генерального директора YouTube я наблюдала, как наша платформа становится движущей силой для творчества, обучения и доступа к информации.

Я видела, как активисты используют ее, чтобы отстаивать социальные перемены, активизировать протесты и документировать военные преступления.

Я видела, как платформа становится одновременно центром развлечений и всемирной библиотекой видео.

Я видела, какие экономические возможности открывает наша платформа, как с ее помощью маленькие компании выходят на рынок и продают свои товары по всему миру.

Наконец, я видела, какую роль она играет в просвещении моих детей, насколько более полное и разностороннее понимание мира и миллиардов людей она дает.

Однако при этом я поняла, что у открытости YouTube есть и другая, тревожная сторона. Я видела, как некоторые пользуются этим, чтобы вводить в заблуждение, манипулировать и причинять людям вред.

Команда Google продолжает бороться с экстремистским и другим контентом, не соответствующим политике платформы.

Более строгий подход к монетизации на YouTube

Изменения связаны с условиями для YouTube-каналов, на которых можно показывать рекламу.

Платформа больше не ориентируется исключительно на количество просмотров (ранее YouTube-каналам необходимо было набрать 10 000 просмотров, чтобы иметь возможность вступить в партнерскую программу YouTube). Теперь учитываются размер канала, уровень вовлеченности аудитории, а также поведение автора, чтобы определить, возможен ли на нем показ рекламы. Проверку проходят также отзывы пользователей на канал и жалобы на спам.

К конкретным цифрам:

Чтобы получить возможность показывать рекламу, новым каналам для участия в партнерской программе YouTube необходимо иметь:

1 000 подписчиков

4 000 часов времени просмотра за последние 12 месяцев

По обновленным критериям рассматриваются и новые потенциальные участники партнерской программы, и действующие каналы-партнеры.

Это повлияет на значительное число каналов, которые могут показывать рекламу. Однако авторы, которые останутся в партнерской программе, позволят рекламодателям обеспечить охват более 95% аудитории на YouTube.

Ручная проверка Google Preferred

Изменения затронули и сервис Google Preferred, который отбирает наиболее популярный контент на YouTube и помогает клиентам выходить на самую активную аудиторию.

Основная цель изменений в Google Preferred: сделать предлагаемый в сервисе контент не только популярным, но и тщательно проверенным.

Сейчас каналы вручную отбираются специалистами в странах, где доступен сервис. Это связано с тем, что только человек способен критически оценить контекст и принять обоснованное решение в отношении контента. Рекламные сообщения, в свою очередь, будут появляться только в тех роликах, которые соответствуют правилам монетизации.

Несмотря на это, в Google отмечают, что за последний год компания инвестировала в новые мощные технологии машинного обучения, чтобы снизить нагрузку на модераторов платформы.

Прозрачность контроля над размещением рекламы

Google активно работает над трехуровневой системой контроля размещения рекламы, которая будет полезна, прежде всего, рекламодателям.

Новый сервис позволит определять подходящие места размещения для каждого конкретного бренда, а также рассчитывать потенциальный охват аудитории.

Мы начали работать с проверенными поставщиками, чтобы отправлять отчеты третьих сторон по репутационной безопасности бренда на YouTube.

В данный момент мы работаем над бета-версией с Integral Ad Science (IAS) и скоро планируем запустить пробную версию с Double Verify. Мы также изучаем возможности сотрудничества с другими компаниями и расширения предлагаемых отчетов третьих сторон в течение года.

В современном мире технологий опасностей для интернет-платформ становится всё больше, этим объясняются и глобальные и комплексные меры, предпринимаемые YouTube для создания безопасной и качественной рекламной экосистемы.

Команда Google отмечает, все изменения являются необходимыми для эффективного взаимодействия видеохостинга более чем с 1,5 миллиардами людей по всему миру.