Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска 

RT на русском: последние новости

Цукерберг: некоторые люди в России пытаются «эксплуатировать» Facebook

Эксперт прокомментировал ситуацию с возможной блокировкой Telegram

Роскомнадзор: блокировка доменов Google из-за Zello не повлияет на работу других сервисов