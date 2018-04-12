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Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска
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Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска 

RT на русском 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать мессенджер Telegram в случае, если иск ведомства будет удовлетворен. Об этом заявила представитель РКН в Таганском суде Москвы.
«Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности, которой Telegram по закону обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей, привлечена к процессу в качестве заинтересованного лица.
Таганский суд Москвы начнёт рассматривать иск по существу в пятницу, 13 апреля. 12 апреля прошёл этап досудебной подготовки.
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