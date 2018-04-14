Крупнейшие производители Android-смартфонов уличены в обмане пользователей

Крупнейшие производители Android-смартфонов уличены в обмане пользователейИсследовательская компания Security Research Labs (SRL) опубликовал отчет, в котором разоблачила халатное отношение A-брендов производителей Android-смартфонов по отношению к пользователям. Речь идет о безопасности устройств.

Так в отчете говорится сразу о нескольких популярных компаниях, занимающих лидирующие строчки на рынке смартфонов. Среди них: TCL, HTC, Google , Samsung, Sony, Motorola, ZTE, Sony.

По данным SRL, в ходе изучения прошивок 1 200 Android-устройств, а также прилагающиеся патчи, выпущенные в 2017 году, компании откровенно халтурили с закрытием дыр безопасности. Схема обмана выглядела так. На смартфон пользователей приходили уведомления о необходимости установки важного патча. На самом же деле этот патч не исправлял каких-либо дыр и не закрывал уязвимости системы.

Количество пропущенных патчей SRL опубликовала виде привязки к чипсетам и брендам.

Менее 0.5 пропущенных патчей: Samsung

1.9 — Hisilicon

9.7 — Mediatek

0 — 1: Google, Sony, Samsung, Wiko

1 — 3: Xiaomi, OnePlus, Nokia

3 — 4: HTC, Huawei, LG, Motorola

4+: TCL, ZTE Google прокомментировала результаты исследования, подчеркнув, что в тесте наверняка участвовали устройства, не прошедшие сертификацию компании. Именно эти гаджеты испортили статистику, считают представители Google.