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Крупнейшие производители Android-смартфонов уличены в обмане пользователей
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Крупнейшие производители Android-смартфонов уличены в обмане пользователей 

iPhones.ru 48 минут назад
Фото: iPhones.ru
Крупнейшие производители Android-смартфонов уличены в обмане пользователейИсследовательская компания Security Research Labs (SRL) опубликовал отчет, в котором разоблачила халатное отношение A-брендов производителей Android-смартфонов по отношению к пользователям. Речь идет о безопасности устройств.
Так в отчете говорится сразу о нескольких популярных компаниях, занимающих лидирующие строчки на рынке смартфонов. Среди них: TCL, HTC, Google, Samsung, Sony, Motorola, ZTE, Sony.
По данным SRL, в ходе изучения прошивок 1 200 Android-устройств, а также прилагающиеся патчи, выпущенные в 2017 году, компании откровенно халтурили с закрытием дыр безопасности. Схема обмана выглядела так. На смартфон пользователей приходили уведомления о необходимости установки важного патча. На самом же деле этот патч не исправлял каких-либо дыр и не закрывал уязвимости системы.
Количество пропущенных патчей SRL опубликовала виде привязки к чипсетам и брендам.
Менее 0.5 пропущенных патчей: Samsung
1.1 — Qualcomm
1.9 — Hisilicon
9.7 — Mediatek
0 — 1: Google, Sony, Samsung, Wiko
1 — 3: Xiaomi, OnePlus, Nokia
3 — 4: HTC, Huawei, LG, Motorola
4+: TCL, ZTE  Google прокомментировала результаты исследования, подчеркнув, что в тесте наверняка участвовали устройства, не прошедшие сертификацию компании. Именно эти гаджеты испортили статистику, считают представители Google.
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