Telegram могут заблокировать в пятницу, 13-го

В десять утра начнется заседание Таганского суда Москвы — там будет рассмотрен иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Этот иск связан с тем, что Telegram не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

В самом мессенджере настаивают, что сделать это невозможно технически и требование нарушает право на тайну переписки. Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе. Адвокат Павел Чиков , представляющий интересы мессенджера, объяснил это нежеланием Дурова «легитимизировать откровенный фарс присутствием своих адвокатов».

России внутри Telegram образовалась целая экосистема, ставшая альтернативой традиционным СМИ. Крупные чиновники, политики, бизнесмены и журналисты узнают здесь последние политические слухи, сами делают вбросы и просто переписываются, считая, что здесь их сообщения защищены лучше, чем где-либо. В конце концов, Telegram действительно удобный: что признавали и в пресс-службе Кремля , где тоже его используют.

То, что им пользуются чиновники, считалось одним из аргументов за то, что блокировки не будет. Но если она случится, чиновники уйдут первыми. Ведь не будут же депутаты Госдумы заходить в Telegram через VPN-сервисы, за запрет которых они сами голосовали?

Екатерина Винокурова журналист и автор Telegram-канала «Вы знаете, я, например, объяснила уже двум депутатам Госдумы, как ставить „прокси“, чтобы продолжать общаться через Telegram. Понимаете в чем дело, тем же самым чиновникам тоже нужно какое-то анонимное средство общения и между собой, и с теми же журналистами. И поэтому мне кажется, насколько я знаю, они сейчас также учатся пользоваться „прокси“, учат друг друга».

Но официально пользоваться мессенджером чиновники уже не смогут, а вслед за ними могут уйти и каналы, и журналисты. Политолог Евгений Минченко уже задумался о будущем своего Telegram-канала.

Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» «Я, с точки зрения продолжения работы своего Telegram-канала, буду, наверное, все-таки запрашивать консультацию юриста. Если Telegram заблокирован, а я продолжаю в нем писать, то это является нарушением закона или нет? Если это является нарушением закона, понятное дело, что я ничего в Telegram писать не буду, а попробую посмотреть какие-то альтернативные платформы».

Есть мнение, что без «ядерной» аудитории — чиновников и журналистов — Telegram потеряет свой особый политический шарм и станет никому не интересен, и это якобы может подпортить Дурову его новый проект с выпуском криптовалюты. Не заставит ли это его пойти на сотрудничество? Но стоит заметить, что в ICO Telegram вложатся ключевые венчурные фонды Кремниевой долины, инвесторы из России в сделке — не на первом месте. И для инвесторов важно, чтобы Дуров никому ничего не передавал.

Евгений Гордеев основатель Telegram-канала Decenter «Вся суть Telegram, весь его успех, он как раз строится на том, что Telegram не сотрудничает ни с какими властями и никому ничего передать не может, а даже если может, то, скорее всего, не сделает, потому что это основа его бизнеса. И то IСO, которое они проводят и, собственно, его успех, он лишь демонстрирует то, что самые крупные инвесторы, мировые как раз с радостью инвестируют в децентрализацию различных систем, в том числе мессенджеров, чтобы никто не мог влиять на судьбу этих сервисов в будущем».