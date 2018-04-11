Юристы Telegram попросили суд перенести дату предварительных слушаний

«Поскольку Telegram-таки определён участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено», — написал он в Telegram.