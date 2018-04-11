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Юристы Telegram попросили суд перенести дату предварительных слушаний
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Юристы Telegram попросили суд перенести дату предварительных слушаний 

RT на русском 11 апреля 2018
Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы перенести дату предварительных слушаний, передаёт РИА Новости со ссылкой на адвоката Павла Чикова.
«Поскольку Telegram-таки определён участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что суд принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке Telegram.
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