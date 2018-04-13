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Telegram попросил суд отложить заседание по блокировке
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Telegram попросил суд отложить заседание по блокировке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЮРИСТЫ TELEGRAM ПРОСЯТ ТАГАНСКИЙ СУД ОТЛОЖИТЬ ЗАСЕДАНИЕ ПО БЛОКИРОВКЕ МЕССЕНДЖЕРА В РФ ДО УСТРАНЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ — АДВОКАТ
РИА НОВОСТИ
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