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В России появятся первые отечественные смартфоны на Android
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В России появятся первые отечественные смартфоны на Android 

iPhones.ru 15 минут назад
Фото: iPhones.ru
В России появятся первые отечественные смартфоны на AndroidКакой бы заманчивой не была идея выпуска российских смартфонов на отечественной операционной системе, компания Inoi все же решила посмотреть в сторону платформы Android.
Российский производитель смартфонов уже ведет переговоры с розничными сетями и планирует вывести на рынок сразу несколько бюджетных моделей на базе Android.
На официальном сайте компании есть несколько Android-смартфонов с крайне привлекательной ценой: от 2 900 до 7 900 рублей. Доступны и кнопочные «звонилки» с бюджетом 490 — 1 890 рублей.
Выход на российский рынок Inoi планирует на июнь 2018 года. За последующий год компания рассчитывает продать около 1 миллиона устройств. Инициативу поддержали представители «М. Видео» и «Эльдорадо», «Евросеть» от партнерства пока отказалась.
Первенцем Inoi стал вышедший в феврале прошлого года смартфон Inoi R7. В качестве операционной системы была выбрана российская ОС Sailfish Mobile, развитием которой занимаются компании «Вотрон» и «Открытая мобильная платформа».
Актуальная стоимость Inoi R7 составляет 11 990 рублей. Спрос на модель в корпоративным сегменте отмечен как «сомнительный», поэтому руководство компании приняло решение об освоении потребительского рынка.
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