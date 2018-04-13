В России появятся первые отечественные смартфоны на Android

России появятся первые отечественные смартфоны на AndroidКакой бы заманчивой не была идея выпуска российских смартфонов на отечественной операционной системе, компания Inoi все же решила посмотреть в сторону платформы Android.

Российский производитель смартфонов уже ведет переговоры с розничными сетями и планирует вывести на рынок сразу несколько бюджетных моделей на базе Android.

На официальном сайте компании есть несколько Android-смартфонов с крайне привлекательной ценой: от 2 900 до 7 900 рублей. Доступны и кнопочные «звонилки» с бюджетом 490 — 1 890 рублей.

Выход на российский рынок Inoi планирует на июнь 2018 года. За последующий год компания рассчитывает продать около 1 миллиона устройств. Инициативу поддержали представители « М. Видео » и «Эльдорадо», «Евросеть» от партнерства пока отказалась.

Первенцем Inoi стал вышедший в феврале прошлого года смартфон Inoi R7. В качестве операционной системы была выбрана российская ОС Sailfish Mobile, развитием которой занимаются компании «Вотрон» и «Открытая мобильная платформа».

Актуальная стоимость Inoi R7 составляет 11 990 рублей. Спрос на модель в корпоративным сегменте отмечен как «сомнительный», поэтому руководство компании приняло решение об освоении потребительского рынка.