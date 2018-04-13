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В центрах продаж «Ростелекома» теперь доступен электронный софт
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В центрах продаж «Ростелекома» теперь доступен электронный софт 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
«Теперь в наших салонах связи можно приобрести электронные ключи к программному обеспечению Microsoft Office, антивирусам ESETNOD32, картам оплаты для приставки Xbox с подписками на Xbox Live и Game Pass, игровой валюте FIFA18 и Wargaming, — говорит генеральный директор ООО „Ростелеком — Розничные системы“ Арвидас Алутис. — Наша задача сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором удобных и востребованных сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте — центрах продаж и обслуживания „Ростелекома“.
»Ростелеком» также предлагает тарифный план «Игровой» на услугу «Домашний интернет», разработанный специально для геймеров. Благодаря чему интернет-пользователи получают надёжный высокоскоростной доступ в интернет со скоростью передачи данных от 100 Мбит/с, специальные бонусы и эксклюзивные игровые преимущества, которые недоступны больше никому.
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