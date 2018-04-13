Ещё
Оптическая иллюзия запутала пользователей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оптическая иллюзия с проводом запутала пользователей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: icanbenormaltoo / Reddit
Пользователь Reddit под ником icanbenormaltoo опубликовал изображение зарядного устройства, которое отбрасывает странную тень.
Судя по снимку, провод от зарядки распутан, однако тень под ним говорит об обратном: создается обманчивое впечатление, что шнур завязался в узелок.
За несколько часов пост одобрили более 36 тысяч посетителей Reddit. В комментариях пользователи удивились, почему тень не копирует реальное положение шнура: «Охренеть, как природа это делает?» Другие пошутили, что перед ними явное доказательство постоянно запутанных проводов.
Завсегдатаи имиджборда быстро разгадали секрет фотографии. «Мой мозг не понимал, как прямой шнур может отбрасывать такую тень. Затем я заметил источник света с правой стороны», — объяснил разобравшийся с оптической иллюзией пользователь.
Ранее посетителей Reddit заинтересовала загадка, связанная с исчезающей картинкой. Речь идет о размытом изображении с цветными красками, которое пропадает, если долго и пристально всматриваться в него.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
В Балтийском море рухнул Ка-2939
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы41
Трамп изучает разведданные164
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН414
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:44
Кошка «усыновила» новорождённых енотов
Общество
01:00
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
Личный счет
00:53
В Сети набросились на Пугачеву
Шоу-бизнес
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение