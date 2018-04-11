Суд не будет переносить заседание по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram

Таганский районный суд не будет переносить дату заседания по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram после соответствующей просьбы адвокатов мессенджера, сообщила RNS пресс-секретарь суда Юлия Сухинина. По ее словам, в рамках предварительного заседания, которое запланировано на 12 апреля, судья может принять решение об отложении рассмотрения дела.

«Дата перенесена в любом случае не будет, досудебная подготовка начнется 12 апреля. На сегодняшний день она назначена, она состоится. А уже вопрос о ее отложении или не отложении будет рассматривать судья при данной подготовке. Сейчас нет никакой информации о том, что кто-то что-то просит перенести», — сообщила пресс-секретарь суда.

«В рамках досудебной подготовки решаются вопросы привлечения лиц, рассмотрения каких-либо ходательств, затребование какой-либо информации — и все это идет на усмотрение судьи. В частности, рассмотрение каких-либо вопросов в отсутствие или не в отсутствие лиц, — сообщила пресс-секретарь суда в ответ на вопрос, может ли досудебная подготовка пройти в отсутствие представителей Telegram. — Судья откроет подготовку и далее будет рассматривать все вопросы участия лиц и с учетом их мнения».

11 апреля представитель Таганского районного суда сообщила, что суд зарегистировал поданный 6 апреля иск Роскомнадзора о блокировке Telegram, и назначил досудебную подготовку по делу на 12 апреля. При этом Telegram привлечен не в качестве ответчика, а в качестве заинтересованного лица. Комментируя это сообщение, защита Telegram попросила суд перенести рассмотрение разбирательства.