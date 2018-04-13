Блогер неделю питался в McDonald’s и похудел

Британский блогер Майкл Дживонс решил в качестве эксперимента трижды в день на протяжении недели питаться едой из ресторана быстрого питания McDonald’s. В результате он похудел на три килограмма, пишет The Sun.

По словам Дживонса, это не первый его эксперимент с едой. Он уже питался неделю консервированной пищей, замороженной и детской едой.

Идея с фастфудом возникла после того, как блогер посмотрел документальный фильм «Super Size Me» — расследование о роли сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в ожирении американцев. «Если вы едите около пяти тысяч калорий в день, то, конечно, вы прибавите в весе», — отмечает Дживонс. Поэтому он решил придерживаться суточной нормы калорий.

По словам блогера, на третий день у него начались проблемы с желудком, из-за того, что он употреблял много жира. К концу эксперимента он чувствовал себя вялым и с нетерпением ждал возвращения к здоровому питанию.