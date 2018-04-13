Politico: Госдеп предупредил своих сотрудников о попытках кибератак

ВАШИНГТОН, 13 апреля. / ТАСС /. Руководство Госдепартамента предупредило в четверг своих сотрудников о предпринятых попытках проведения кибератак на компьютерную сеть внешнеполитического ведомства . Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, неизвестные отправляют сотрудникам ведомства сообщения с вредоносным ПО с целью заполучить доступ к их конфиденциальным данным. «Персоналу рекомендуется быть внимательным к подозрительной деятельности, связанной с продолжающимися кибероперациями, нацеленными на Госдепартамент», — цитирует издание внутреннюю записку.

По данным Politico, в прошлом месяце более 2 тыс. сотрудников ведомства получили письма по электронной почте, на свои страницы в соцсетях, а также текстовые сообщения на мобильные устройства, в которых содержались ссылки на вредоносное ПО или на сайты, требовавшие от них введения личных данных, в том числе и связанных с дипломатической деятельностью. Хакеры в таких письмах использовали информацию о проводимых конференциях по политологии, технологиям, фондовым рынкам, чтобы заинтересовать получателей. В ведомстве обратились к сотрудникам с просьбой сообщать о такого рода случаях.

По информации издания, Госдепартамент «обнаружил вызывающую обеспокоенность деятельность» и временно отключил свою систему обмена незасекреченными электронными письмами «для повышения безопасности». При этом газета подчеркнула, что хакерам не удалось получить доступ к секретной информации.

На просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию сотрудник пресс-службы ведомства ответил, что Госдепартамент «не комментирует сообщения о внутренней переписке своих сотрудников».