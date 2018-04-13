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Politico: Госдеп предупредил своих сотрудников о попытках кибератак
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Politico: Госдеп предупредил своих сотрудников о попытках кибератак 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Руководство Госдепартамента предупредило в четверг своих сотрудников о предпринятых попытках проведения кибератак на компьютерную сеть внешнеполитического ведомства. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.
По их сведениям, неизвестные отправляют сотрудникам ведомства сообщения с вредоносным ПО с целью заполучить доступ к их конфиденциальным данным. «Персоналу рекомендуется быть внимательным к подозрительной деятельности, связанной с продолжающимися кибероперациями, нацеленными на Госдепартамент», — цитирует издание внутреннюю записку.
По данным Politico, в прошлом месяце более 2 тыс. сотрудников ведомства получили письма по электронной почте, на свои страницы в соцсетях, а также текстовые сообщения на мобильные устройства, в которых содержались ссылки на вредоносное ПО или на сайты, требовавшие от них введения личных данных, в том числе и связанных с дипломатической деятельностью. Хакеры в таких письмах использовали информацию о проводимых конференциях по политологии, технологиям, фондовым рынкам, чтобы заинтересовать получателей. В ведомстве обратились к сотрудникам с просьбой сообщать о такого рода случаях.
По информации издания, Госдепартамент «обнаружил вызывающую обеспокоенность деятельность» и временно отключил свою систему обмена незасекреченными электронными письмами «для повышения безопасности». При этом газета подчеркнула, что хакерам не удалось получить доступ к секретной информации.
На просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию сотрудник пресс-службы ведомства ответил, что Госдепартамент «не комментирует сообщения о внутренней переписке своих сотрудников».
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