Ходатайство Telegram об отложении заседания доставили в суд 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ходатайство представителя Telegram об отложении рассмотрения иска Роскомнадзора о блокировке доставлено в Таганский суд Москвы, сообщил РИА Новости представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин.
"Факс от адвоката Дмитрия Динзе в суд доставлен. Мы получили подтверждение о его получении", — сказал он.
Сегодня Таганский суд должен начать рассматривать иск Роскомнадзора по существу. Заседание запланировано на 10 утра. Как заинтересованное лицо на процесс привлечена ФСБ, которой Telegram, по закону, обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей.