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В Роскомнадзоре рассказали о судьбе месенджера Viber
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В Роскомнадзоре рассказали о судьбе месенджера Viber 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Руководитель Роскомнадзора заявил, что «органы, обладающие оперативно-правовой деятельностью», в его ведомство пока не обращались.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, почему — в отличие от Telegram — другой популярный месенджер, Viber, блокировать не собираются. По его словам, у надзорных органов к месенджеру нет претензий, цитирует его слова RT.
«Если вы обратитесь к закону об организаторах распространения информации, мы вносим в реестр тех распространителей информации, которые нам отправляют органы, обладающие оперативно-розыскной деятельностью», — заявил Жаров.
В свою очередь, директор по коммуникациям Viber в СНГ, Франции и Германии Яна Рожкова рассказала, что компания не получала запроса от Роскомнадзора или других органов. Хотя уточнила, что в Viber готовы к сотрудничеству в рамках правового поля, если это не затронет прав пользователей.
Приложением Viber пользуется около 100 млн россиян. В приложении зашифрован весь трафик, однако у надзорных органов к его деятельности претензий нет.
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