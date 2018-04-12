В Роскомнадзоре рассказали о судьбе месенджера Viber

Руководитель Роскомнадзора заявил, что «органы, обладающие оперативно-правовой деятельностью», в его ведомство пока не обращались.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, почему — в отличие от Telegram — другой популярный месенджер, Viber, блокировать не собираются. По его словам, у надзорных органов к месенджеру нет претензий, цитирует его слова RT.

«Если вы обратитесь к закону об организаторах распространения информации, мы вносим в реестр тех распространителей информации, которые нам отправляют органы, обладающие оперативно-розыскной деятельностью», — заявил Жаров.

В свою очередь, директор по коммуникациям Viber в СНГ, Франции и Германии Яна Рожкова рассказала, что компания не получала запроса от Роскомнадзора или других органов. Хотя уточнила, что в Viber готовы к сотрудничеству в рамках правового поля, если это не затронет прав пользователей.

Приложением Viber пользуется около 100 млн россиян. В приложении зашифрован весь трафик, однако у надзорных органов к его деятельности претензий нет.