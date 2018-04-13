МТС выходит на рынок защиты персональных данных в облаке

МТС запустила облачный сервис, который поможет бизнесу обеспечить защиту персональных данных клиентов и сотрудников в соответствии с последними требованиями российского законодательства — 152-ФЗ «О персональных данных» и подзаконных нормативных актов.

В основе сервиса — выделенный защищенный сегмент облака #CloudМТС. Это отказоустойчивая инфраструктура на базе виртуальной платформы VMware. Сервис позволяет размещать в облаке информационные системы, которые участвуют в процессе сбора и обработки персональных данных — системы управления кадрами, корпоративным контентом, взаимодействием с клиентами и другими. Решение актуально для компаний, которые в процессе работы взаимодействуют с персональными данными: банки, страховые компании, медицинские организации, логистические компании, ритейлеры с программами лояльности и многие другие — от малого до крупного бизнеса.

Защищенный сегмент облака #CloudМТС аттестован в соответствии с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных» и подзаконных нормативных актов, а уровень безопасности подтвержден аттестатом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Безопасность данных обеспечивают системы межсетевого экранирования, защита каналов связи, антивирусная защита и анализ уязвимостей. Сервис обеспечивает третий уровень защищенности для размещения персональных данных и систем, которые участвуют в их обработке. В рамках сервиса МТС оформит документы клиентов для аттестации их информационной системы и обеспечит поддержку в случае проведения проверок Роскомнадзора и ФСТЭК.

Затраты на разработку защищенного сегмента на первом этапе МТС оценивает в 20 млн рублей. После открытия нового сегмента МТС сможет расширить клиентскую базу своих облачных сервисов.

"Требования российского бизнеса к информационной безопасности постоянно растут, это определяет спрос на сервисы с повышенным уровнем защищенности. Уберизация и цифровизация меняют традиционные решения в этой сфере. МТС как один из ведущих поставщиков инновационных цифровых решений выходит на этот рынок с решением, которое надежно защищает от угроз и избавляет клиентов от затрат на собственное IT-оборудование. Возможности облачных сервисов МТС растут, мы будем совершенствовать их и дальше, ориентируясь на последние разработки — это одно из приоритетных направлений нашей работы", — комментирует директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков

Миграцию IT-систем российских компаний в облачные сервисы и развитие защищенных сегментов в облаках спровоцировали изменения в 152 ФЗ, последние из которых вступили в силу с 1 июля 2017 года. До этого дня статьей 13.11 КоАП был описан только один вид административных нарушений, а теперь их семь. Среди них, в частности, невыполнение условий по обеспечению сохранности персональных данных. Максимальный порог штрафа за нарушение 152 ФЗ для юридических лиц с 1 июля вырос с 10 до 75 тыс. рублей. Чтобы не нарушить закон и не получить штраф во время проверки, оператор персональных данных должен быть зарегистрирован в Роскомнадзоре, хранить все данные в РФ и надежно их защищать. Среди распространенных угроз — уничтожение данных, их кража после взлома сервера, использование сотрудниками компании в личных целях и др. Компании могут самостоятельно купить соответствующую IT-инфраструктуру и платить нанятому персоналу за ее обслуживание, или же отдать эту часть работы на аутсорс, воспользовавшись облачным сервисом, который аттестован согласно требованиям 152 ФЗ.

На разработке облачных услуг МТС сфокусировалась по всей стране в прошлом году. Российский рынок публичных облаков, по данным компании IKS Consulting, в 2017 году вырос по сравнению с 2016-ым на 40%, до 11,8%. К 2020 году объем этого рынка, по прогнозу аналитиков агентства, вырастет до 23 млрд рублей.