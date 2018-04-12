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Компания «МТС» запускает сервис для хранения и обработки персональных данных в облаке
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Компания «МТС» запускает сервис для хранения и обработки персональных данных в облаке 

Банки.ру 1 час назад
ПАО «МТС» запускает облачный сервис, который поможет бизнесу обеспечить защиту персональных данных клиентов и сотрудников в соответствии с последними требованиями российского законодательства. МТС не только обеспечит хранение данных в облаке, но и поможет клиентам с оформлением документов для аттестации и проверок.
В основе сервиса — выделенный защищенный сегмент облака #CloudМТС. Это отказоустойчивая инфраструктура на базе виртуальной платформы VMware. Сервис позволяет размещать в облаке информационные системы, которые участвуют в процессе сбора и обработки персональных данных — системы управления кадрами, корпоративным контентом, взаимодействием с клиентами и другими. Решение актуально для компаний, которые в процессе работы взаимодействуют с персональными данными: банки, страховые компании, медицинские организации, логистические компании, ритейлеры с программами лояльности и многие другие — от малого до крупного бизнеса.
«Требования российского бизнеса к информационной безопасности постоянно растут, это определяет спрос на сервисы с повышенным уровнем защищенности. Уберизация и цифровизация меняют традиционные решения в этой сфере. МТС как один из ведущих поставщиков инновационных цифровых решений выходит на этот рынок с решением, которое надежно защищает от угроз и избавляет клиентов от затрат на собственное IT-оборудование, — отметил директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков. — Возможности облачных сервисов МТС растут, мы будем совершенствовать их и дальше, ориентируясь на последние разработки — это одно из приоритетных направлений нашей работы».
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