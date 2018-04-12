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«Выбор достаточно богатый»: Песков рассчитывает найти альтернативу Telegram
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«Выбор достаточно богатый»: Песков рассчитывает найти альтернативу Telegram 

Газета Кемерова 9 часов назад
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что найти замену Telegram можно. В случае запрета мессенджера на территории страны пресс-службе Кремля придётся искать другой способ общения с журналистами. — Закон есть закон. Чем заменить, пока не знаю, но выбор достаточно богатый. Сейчас, насколько я понимаю, идёт рассмотрение этого дела в суде. Давайте дождёмся его итогов, — цитирует Пескова Life.ru. Напомним, представители Telegram должны были предоставить ФСБ ключи шифрования, однако сделано это не было. Теперь суд рассматривает иск Роскомнадзора о блокировки мессенджера. Фото: flickr.com
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