«Настоящий кокосмонавт»: видео с похожим на наркомана Дюжевым взорвало Сеть

Актер Дмитрий Дюжев , который в начале нулевых сыграл парня по кличке Космос в мини-сериале «Бригада», в День космонавтики провел викторину «Клевер» от социальной сети «ВКонтакте». Пользователи заподозрили его в наркомании.

Мобильное шоу должно было начаться в 13:00, но викторина стартовала лишь в 14:13. Во время игры Дюжев часто вытирал нос и облизывал губы. У пользователей сложилось ощущение, что у него пересыхало в горле, и он испытывал постоянную жажду. Кроме того, ведущий делал длинные паузы, ошибался, а после того, как произнес фразу Юрия Гагарина «Поехали!», внезапно расхохотался.

В Сети предположили, что он мог вести передачу под действием наркотиков.

«Походу назревает скандал. Дюжев и впрямь был не в себе. Его часто перекрывали картинками, а на фоне в этот момент было слышно, что он пьет воду и вытирает нос салфетками», — написал один из пользователей. В интернете сразу появилась нарезка видео с самыми нелепыми моментами шоу.

Клевер — это приложение для мобильных устройств. Автором является студия Ивана Урганта , а технической поддержкой занимается «ВКонтакте». В России это единственное мобильное шоу, во время которого проводят викторину с денежными призами. Участие в розыгрыше может принять каждый, у кого есть смартфон с официальным приложением сервиса.