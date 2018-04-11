Сергей Верейкин из Mint: платная блокировка рекламы на Facebook и Россия без интернета

Facebook анонсировал возможность платного отказа от рекламы

Компания Facebook намерена брать плату за отключение рекламы в социальной сети. Об этом заявила исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг в интервью NBC . Сандберг признала ответственность Facebook за ситуацию с утечкой данных 87 миллионов американцев, собиравшихся компанией Cambridge Analytica в 2015 г. для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

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Интересно, а алгоритм выдачи постов в ленте новостей пользователей платной версии тоже будет отличаться? Может быть, кто-то и готов заплатить за отсутствие назойливой рекламы (если, конечно, Facebook гарантирует, что все равно не станет «сливать» данные кому-то на стороне). Но ведь влиять можно не только через прямую рекламу, но и путем формирования инфополя. Если у пользователей появится максимальная возможность настраивать ленту под себя, без учета озвученных в январе Цукербергом новых приоритетов по выдаче — у платной версии будет много поклонников, особенно в России , где Facebook стал, скорее, агрегатором медиа и мнений, чем просто средством общения с друзьями

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» внесли законопроект об ограничении доступа к информации, которую суд признал порочащей честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юридического лица. Решение о блокировке вступает в силу, если владелец сайта не удалил «порочащую» информацию в заданный судом срок. Служба судебных приставов передаст сведения Роскомнадзору , а тот будет обязан ограничить доступ в течение одного рабочего дня. Судя по сведениям на сайте Думы, законопроект направили на рассмотрение. По нынешнему законодательству, судебные приставы не могут потребовать удаления информации, порочащей честь и достоинство.

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Все эксперты признают рост уровня взаимной ненависти и количества fake news в сети. В этих условиях не хочется вставать во фрондерскую позу и критиковать ограничительный законопроект. Даже за то, что он позволит реализовывать «право на забвение» в отношении тех людей, которых забывать не стоило бы. Очевидно, что закон нужен. Если еще и суды перестанут выносить приговоры о «порочащей честь» информации в защиту бесчестных людей — вот тогда заживем!

Студенты ВШЭ : на факультете удаление видеозаписи с Песковым объяснили фразой «пацан сказал — пацан сделал»

Руководитель образовательной программы «Журналистика» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Сергей Корзун объяснил удаление видеозаписи ток-шоу «В точку» с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым фразой «Пацан сказал — пацан сделал». Учащиеся факультета рассказали, что об этом он заявил на встрече со студентами.

Вчера у нас на факультете проходила встреча с руководством по итогам визита Пескова и реакции на него. На встречу…

Опубликовано Katia Fisenko 2 апреля 2018 г.

Мгновенная коммуникация, instant communication — это настоящий вызов для профессиональной этики. Раньше все было понятно: интервьюер просил разрешения у спикера на запись разговора, тот был вправе дать его или нет, а даже если дал — всегда мог в какой-то момент предупредить, что сейчас говорит off the record.

Сейчас же вся наша коммуникация идет под запись — как минимум за нами следят Google и Facebook, а также другие заинтересованные структуры. Но и в профессиональном общении нет больше off the record. Спохватился посередине разговора — а твою цитату уже застримили в соцсеть. Я сам был свидетелем ситуации, когда фото со слайдами презентации «для внутреннего пользования» оказались выложенными в Facebook еще до окончания выступления докладчика — потому что никто ведь не предупредил участников совещания, что нельзя было ничего постить. Мораль очевидна: «черновиков» в коммуникации уже нет. Думай, что и когда говоришь.

Почти половина россиян считает, что их жизнь не изменится без интернета

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди населения: 47% граждан сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 26% — что влияние будет крайне слабым. Отключение интернета станет серьезным событием для 27% россиян, 22% из них признались, что их жизнь существенно изменится, однако, они смогут приспособиться, а 5% — что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть. По данным ВЦИОМ, доля интернет-пользователей в России составляет 75%, тогда как в 2011 году она составляла 51%.

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Есть подозрение, что некоторая часть опрашиваемых не до конца осознавала, о каком «интернете» их спрашивают. Моя дорогая мама (активный пользователь сети), к примеру, считает, что интернет — это все, что в браузере. А мобильное приложение Facebook, или всевозможные мессенджеры, или возможность обновить ПО — это уже другое. К тому же исследование ВЦИОМ не учитывало мнение аудитории младше 18 лет, которая фактически живет на грани реальности и виртуальности.

Но даже если в исследовании ВЦИОМ и была какая-то погрешность — интересно не только то, что до состояния «Матрицы» нам далеко и половина взрослых россиян все еще осознает, что жизнь без интернета есть. Интересно, что наблюдается тенденция к более разумному использованию digital. Согласно опросу, почти половина людей устраивает себе «коммуникационные каникулы» и сознательно отключала доступ к сети, чтобы передохнуть от «инфошума». В этих условиях тем более актуален интегрированный подход к общению с аудиторией, который все упоминают, но не все реализуют.