Microsoft отказалась от проверки ключей реестра для антивирусов во всех версиях Windows

Microsoft решила отказаться от обязательного требования к антивирусам предоставлять ключи реестра, которое было введено после обнаружения уязвимостей Meltdown и Spectre.

Microsoft использовала данный раздел реестра для предотвращения установки обновлений Windows на компьютерах с антивирусным программным обеспечением, несовместимым с исправлениями Meltdown и Spectre.

Однако в марте 2018 года Microsoft изменила свое решение, сделав необязательным проверку ключей в Windows 10. Месяц спустя производитель объявил, что ключи больше не нужны и для других версий операционной системы, в частности Windows 7, 8, 8.1, Server 2008 и Windows Server 2012.

«Центр обновления Windows и WSUS предоставят данное обновление для клиентских и серверных операционных систем Windows независимо от наличия или значения параметра реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc. Данное изменение было сделано для защиты пользовательских данных», — отметили инженеры Microsoft в описаниях к обновлениям KB4093114 и KB4093118.