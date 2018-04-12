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Microsoft отказалась от проверки ключей реестра для антивирусов во всех версиях Windows
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Microsoft отказалась от проверки ключей реестра для антивирусов во всех версиях Windows 

SecurityLab.ru 46 минут назад
Microsoft решила отказаться от обязательного требования к антивирусам предоставлять ключи реестра, которое было введено после обнаружения уязвимостей Meltdown и Spectre.
Microsoft использовала данный раздел реестра для предотвращения установки обновлений Windows на компьютерах с антивирусным программным обеспечением, несовместимым с исправлениями Meltdown и Spectre.
Однако в марте 2018 года Microsoft изменила свое решение, сделав необязательным проверку ключей в Windows 10. Месяц спустя производитель объявил, что ключи больше не нужны и для других версий операционной системы, в частности Windows 7, 8, 8.1, Server 2008 и Windows Server 2012.
«Центр обновления Windows и WSUS предоставят данное обновление для клиентских и серверных операционных систем Windows независимо от наличия или значения параметра реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc. Данное изменение было сделано для защиты пользовательских данных», — отметили инженеры Microsoft в описаниях к обновлениям KB4093114 и KB4093118.
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