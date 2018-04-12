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HP представила игровые компьютеры Pavilion Gaming
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HP представила игровые компьютеры Pavilion Gaming 

Chip.ru 50 минут назад
Фото: Chip.ru
Компания HP выпустила новые геймерские персональные компьютеры серии Pavilion Gaming. Продажи стартуют до конца текущего месяца. Модель Pavilion Gaming 690 получила процессоры AMD Ryzen 3 2200G с четырьмя вычислительными ядрами и видеокарты AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 1060.
Оперативная память — до 32 ГБ формата DDR4-2666. Pavilion Gaming 790 — процессоры Intel Core восьмого поколения, включая шестиядерные чипы, и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 580. Оперативная память — до 64 ГБ. Основное хранилище одинаковое для обеих моделей — быстрый твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью до 512 ГБ и жёсткий диск до 3 ТБ. Также предусмотрены сетевой контроллер Gigabit Ethernet, модули Wi-Fi 802.11ac Dual Band и Bluetooth 4.2, порты USB 3.1, USB Type-C, HDMI и DisplayPort. Цены на новые ПК стартуют с $550.
Источник: HP  Фото: HP Опрос: Есть ли у вас какие-нибудь специальные геймерские устройства? Да, целый игровой ПК со всем причитающимся Геймерский ПК Игровой монитор Геймерская гарнитура Мышь/клавиатура Ничего нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: В России впервые за 6 лет отмечен серьёзный рост продаж персональных компьютеров
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