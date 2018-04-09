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Роскомнадзор решил «есть» Telegram как «слона по частям»
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Роскомнадзор решил «есть» Telegram как «слона по частям» 

Новая Кубань 9 апреля 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. Исковое заявление об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership было подано в суд 6 апреля. Рассматривать его будет Таганрогский районный суд г. Москвы.
— Подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона. — Говорится в официальном сообщении Роскомнадзора.
* Роскомнадзор vs Telegram: на чьей стороне окажется суд  Мессенджер мог стать недоступен для пользователей ещё до вынесения окончательного вердикта. Его могли заблокировать в качестве обеспечительных мер, но делать этого не будут.
Глава ведомства Александр Жаров парировал все претензии в адрес Роскомнадзора, тем, что организация является всего лишь исполнительным органом и выполняет предписания других структур.
— Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск… и будем ждать решения суда. Пока на этом всё… — Так Жаров прокомментировал "ТАСС" дальнейшую последовательность действий
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