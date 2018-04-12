Релиз масштабного обновления Windows 10 отложен на неопределенное время

Компания Microsoft отложила выпуск своего следующего масштабного обновления Windows 10, известного как «сборка 1803». Напомним, как предполагалось ранее, релиз должен был состояться 10 апреля текущего года одновременно с выходом плановых бюллетеней безопасности. Выход обновления был отложен из-за некой «ошибка блокировки» (blocking bug), обнаруженной на прошлых выходных.

«У меня есть кое-какая информация по этому поводу. Microsoft запланировала выпуск на 10 апреля, но обнаружила ошибку блокировки, достаточно серьезную, чтобы из-за нее попридержать релиз. Не могу сказать, исправлен ли баг в 17133.73, или будет исправлен с выходом следующих патчей», — сообщил редактор Windows Central Зак Боуден (Zac Bowden).

Характер обнаруженной проблемы пока не уточняется. Как известно, у Microsoft есть критерии, которым должны соответствовать все сборки, выпускающиеся для широкой общественности. Благодаря участникам программ предварительного тестирования ошибка была обнаружена до выхода новой версии Windows 10 в свет.

Дата релиза очередного масштабного обновления Windows 10 не уточняется, как и его название. Очевидно, оно не будет выпущено до тех пор, пока Microsoft убедится в том, что ошибка исправлена.