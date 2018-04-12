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Релиз масштабного обновления Windows 10 отложен на неопределенное время
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Релиз масштабного обновления Windows 10 отложен на неопределенное время 

SecurityLab.ru 1 час назад
Компания Microsoft отложила выпуск своего следующего масштабного обновления Windows 10, известного как «сборка 1803». Напомним, как предполагалось ранее, релиз должен был состояться 10 апреля текущего года одновременно с выходом плановых бюллетеней безопасности. Выход обновления был отложен из-за некой «ошибка блокировки» (blocking bug), обнаруженной на прошлых выходных.
«У меня есть кое-какая информация по этому поводу. Microsoft запланировала выпуск на 10 апреля, но обнаружила ошибку блокировки, достаточно серьезную, чтобы из-за нее попридержать релиз. Не могу сказать, исправлен ли баг в 17133.73, или будет исправлен с выходом следующих патчей», — сообщил редактор Windows Central Зак Боуден (Zac Bowden).
Характер обнаруженной проблемы пока не уточняется. Как известно, у Microsoft есть критерии, которым должны соответствовать все сборки, выпускающиеся для широкой общественности. Благодаря участникам программ предварительного тестирования ошибка была обнаружена до выхода новой версии Windows 10 в свет.
Дата релиза очередного масштабного обновления Windows 10 не уточняется, как и его название. Очевидно, оно не будет выпущено до тех пор, пока Microsoft убедится в том, что ошибка исправлена.
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