Android P убережет ваши данные от рук злоумышленников

Android P запретит приложениям использовать незащищенное интернет-соединение для связи с сервером, сообщает AndroidCommunity. Это позволит обезопасить данные пользователей от несанкционированного доступа третьих лиц, пользующихся изъянами незашифрованных соединений.

Протокол TLS С выходом финальной сборки Android P разработчики приложений, совместимых с актуальной версией ОС, будут должны внедрить поддержку протокола TLS (Transport Layer Security). Он представляет собой аналог расширения https, который, в отличие от http, защищен от проникновения извне.

Сейчас поддержка приложениями протокола TLS не является обязательным требованием, оставляя мошенникам пространство для маневра. Все разработчики, чьи программы собирают те или иные данные пользователей, наряду с внедрением TLS, должны в обязательном порядке указывать домены, с которыми связываются приложения.

Ранее стало известно, что Android P будет предупреждать пользователей о попытках записать их телефонные разговоры. Внедрение данной функции стало требованием властей США . Там, согласно местному законодательству, требуется получить разрешение собеседника, прежде чем начать фиксировать его речь.

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