Вышла iOS 11.4 beta 2 для разработчиков

Вышла iOS 11.4 beta 2 для разработчиковКак и ожидалось, сегодня Apple выпустила вторую бета-версию iOS 11.4 для авторизованных разработчиков.

В описании всё ещё указаны лишь исправления ошибок и повышение общей производительности системы. Мы же ждём от этой беты нормального запуска AirPlay 2 и бета-прошивки для HomePod.

В прошлой версии операционной системы нельзя было создать стереопару между двумя колонками. Возможно, сегодня нам повезёт чуть больше.

Размер обновления составил 200-500 МБ. Скачать iOS 11.4 beta 2 можно уже сейчас «по воздуху».