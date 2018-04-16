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Вышла iOS 11.4 beta 2 для разработчиков
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Вышла iOS 11.4 beta 2 для разработчиков 

iPhones.ru 55 минут назад
Фото: iPhones.ru
Вышла iOS 11.4 beta 2 для разработчиковКак и ожидалось, сегодня Apple выпустила вторую бета-версию iOS 11.4 для авторизованных разработчиков.
В описании всё ещё указаны лишь исправления ошибок и повышение общей производительности системы. Мы же ждём от этой беты нормального запуска AirPlay 2 и бета-прошивки для HomePod.
В прошлой версии операционной системы нельзя было создать стереопару между двумя колонками. Возможно, сегодня нам повезёт чуть больше.
Размер обновления составил 200-500 МБ. Скачать iOS 11.4 beta 2 можно уже сейчас «по воздуху».
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