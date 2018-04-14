В чем самая большая проблема Apple сегодня

Internet meme Why You No with plunger. Rage face 3d illustration isolatedВ чем самая большая проблема Apple сегодняНедавно мы обсуждали необходимость удаления 32-битных приложений с Mac и поиска альтернатив. Apple перестанет поддерживать такой софт уже в следующей версии macOS, поэтому самое время.

В комментариях под этой темой многие поставили под сомнение качество софта компании, постоянные ошибки и сбои в его работе. Они же отметили, что вообще не планируют спешить обновляться на новые версии любой из ОС от Apple.

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Это и заставило меня задуматься, как же все изменилось. Когда-то мы не уставали писать, что залог успеха Apple — оптимизация и одновременная работа над железом и софтом. Но сегодня даже рука не поднимается настучать на клавиатуре подобную фразу.

Сегодня софт у Apple хромает на обе ноги

Моя любовь к iPhone началась с 4s. До этого я пользовался устройствами на базе Android, и к переходу на альтернативную платформу меня подтолкнули именно разговоры о невероятной оптимизации iOS.

Тогда я выбирал между прошлогодним iPhone 4 и актуальным 4s. Сделал выбор в пользу последнего только из-за прокачанной до 8 Мп камеры, а также разговоров о неправильном хвате и потере сигнала сотовой сети.

Было время… Система работала одинаково хорошо на всех устройствах. Приложения открывались быстро. А в играх могла отличаться только графика, но точно не скорость и плавность.

В это время я даже не думал, нужно обновляться на новую версию iOS или лучше подождать первых отзывов — всегда делал это сразу. Сегодня же ставлю апдейты только для того, чтобы написать о проблемах, которые собирают больше всего просмотров.

Помню, как после Android меня поразила плавность работы iPhone. Тогда только за это смартфону хотелось простить и небольшой экран, и огромную даже по тем временам стоимость.

Если мне не изменяет память, больших проблем с работой смартфонов Apple не было до iOS 7. Именно когда в Apple решили изменить интерфейс операционной системы, она перестала быть эталоном стабильности. Не удается ей вернуть этот статус и сегодня.

iOS 11.3 довели до ума, watchOS 4.3 испортили

На iOS 11 я перешел почти сразу после WWDC 2017 летом прошлого года. Первые тестовые версии системы работали настолько плохо, что пользоваться ими на основных устройствах было практически невозможно.

Конечно же, мы надеялись, что все доведут до ума к финальной версии операционной системы, но она продолжала работать отвратительно даже после выхода iOS 11.1.

Все наладилось только к iOS 11.2-11.3 — чуть ли не через полгода после релиза. Жуть…

C Apple Watch произошла обратная ситуация. Когда мы переходили на 4-ю версию системы, проблем не было. Они начались только с выходом watchOS 4.3. Теперь часы так и норовят превратиться в камушек на модном ремешке.

На актуальной watchOS часы не всегда хотят включаться. Они могут просто зависнуть на «яблоке» и прийти в себя только после 3-4 перезагрузок подряд. На это жалуются на форумах Apple владельцы не только устаревших первых, но и других версий Apple Watch.

Получается, пока лечим одно, калечим другое.

А если поднять тему уязвимостей операционных систем компании даже не перед вредоносным софтом, вообще тошно становится. Например, не так давно iPhone можно было убить, просто отправив на него один символ.

Даже Мин-Чи Куо согласен, что Apple сдала

В последнее время Apple очень сильно сдала в вопросе программного обеспечения. В одном из последних отчетов KGI это подчеркнул ведущий аналитик компании Мин-Чи Куо. Он настаивает, что ее начинают обгонять даже китайцы.

Эксперт приводит в пример движок дополненной реальности Apple ARKit. В компании убеждены в его уникальности и инновационности, но многие AR-игры без его участия на Android работают куда лучше даже на более слабом железе. Вот где инновации.

И дело здесь не в успешных действиях конкурентов, а в недостаточной мотивации Apple делать что-то действительно хорошо.

Apple уверенно двигается вперед на тележке, которую разогнали удачные шаги компании в прошлом. Тем не менее, когда-то она начнет останавливаться, и это время не за горами.

Apple работает по графику, и это проблема

Apple — самая предсказуемая компания на рынке пользовательской электроники.

Мы точно знаем, что на WWDC 2018, которая состоится в начале июня, нам покажут iOS 12 для iPhone и iPad, а также набор ОС для других устройств. А уже в сентябре нас ждут новые смартфоны с огрызком на задней крышке.

Особенности каждого из продуктов нам стараются не раскрывать до презентации, но они точно прописаны задолго до релиза программного обеспечения и железа.

Руководство компании создало план инноваций, за которыми пытаются успевать инженеры и разработчики, но получается это у них не всегда. И в последнее время это особенно заметно.

Мы уверены, что Apple пора научиться откладывать на потом решения, которые не доведены до идеала, и прекратить использовать преданных пользователей как бета-тестеров.

Для решения проблемы нужен конкретный пинок

Если верить Bloomberg , в Apple прекрасно понимают, что iOS и другие платформы уверенно двигаются в тупик. И намерены предпринимать самые активные действия в этом направлении.

В чем самая большая проблема Apple сегодня? В софте, который из идеального превращается в подвальный.

Именно поэтому в этом году iOS 12 должна получить главную инновацию за последнее время — скорость и стабильность работы.

Все остальное, что было в графике нововведений компании, откладывается до iOS 13 и дальше. И мы уверены, что это правильный шаг.

Если Apple не изменится в этом году, доверие к компании будет окончательно подорвано. Тогда мы с легким сердцем перейдем на Android, и дадим конкретный пинок под зад своим iPhone и Mac. И это будет не самым плохим нашим решением.