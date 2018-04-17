iPhone X получил крутую функцию iPad в iOS 11.4

iPhone X получил крутую функцию iPad в iOS 11.4Вчера Apple выпустила iOS 11.4 beta 2 для разработчиков. В этом обновлении компания добавила новые обои с красного iPhone 8 для других смартфонов.

Но есть ещё одно интересное нововведение специально для iPhone X. Теперь смартфон автоматически блокирует экран при закрытии чехла, прямо как iPad.

Выглядит это так:

Отмечается, что эта функция пока работает только с кожаными чехлами Folio. Благодаря магнитной вставке.

Под вопросом остаётся только одно. Будет ли работать iPhone X с чехлами сторонних производителей. Скорее всего, да.