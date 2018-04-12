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Законопроект о блокировке ложной информации в соцсетях прошел первое чтение
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Законопроект о блокировке ложной информации в соцсетях прошел первое чтение 

Авторадио 1 час назад
Законопроект о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в соцсетях прошел первое рассмотрение в Госдуме. Документ, в частности, предлагает ввести обязательную регистрацию пользователей через СМС, модераторы должны будут следить за публикациями с нецензурной лексикой, недостоверными новостями и удалять их в течение 24 часов. Предусматривается также введение понятия «владелец публичной сети», который признается организатором распространения информации в Интернете, сообщает НТВ. Авторы проекта предлагают обязать его создать в России представительство, вести реестр поступивших от пользователей сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. За неисполнение требований для владельцев публичных сетей, являющихся физическими лицами, устанавливается штраф от 3 до 5 млн рублей, для юридических — от 30 до 50 млн рублей.
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