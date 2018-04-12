Дума одобрила проект о борьбе с дезинформацией в соцсетях

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в соцсетях.

Согласно документу, в случае отказа удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях вводятся штрафные санкции. Физические лица должны будут заплатить от 3 до 5 миллионов рублей, а юридические лица — от 30 до 50 миллионов «деревянных».

Законопроект предусматривает введение термина «владелец публичной сети», который признается организатором распространения информации в Сети.

Кроме того, предлагается возложить на владельца соцсети ряд обязательств. В частности, создавать представительства публичной сети, вести реестр поступивших от пользователей Сети заявлений и предоставлять его в надзорные органы по первому требованию.

9 апреля на расширенном заседании думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи обсуждался так называемый законопроект Боярского–Альшевских. Он назван по фамилии двух депутатов от «Единой России», Сергея и Андрея, которые согласились стать его авторами.

«КВ» писал об этом документе, целью которого стала борьба с соцсетями и мессенджерами.

Так, его последняя версия требует от них в течение суток блокировать любую информацию, признанную лживой или сфальсифицированной.

В законопроекте, в частности, говорится о том, что признавать информацию ложной будет не суд, а один из «уполномоченных государственных органов».

Что такое «уполномоченный государственный орган» — неясно. В российском законодательстве как правило применяются понятия «орган государственной власти» или «уполномоченный орган исполнительной власти», что не одно и то же.

Однако большинство экспертов пришли к выводу, что законопроект в такой редакции работать не может и не будет.

«Кролик не может стать ежиком, даже если ему приказать под угрозой смерти!» — сказал глава Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

По его мнению, государственные органы будут активно использовать описанный механизм удаления нежелательной для них информации из социальных сетей и мессенджеров, что приведет к росту «подпольного» сектора Интернета.

Специалист обратил внимание на норму «не допускать» распространения недостоверной общественно значимой информации, предъявляемую к владельцу соцсетей.

«ВКонтакте — 20 млрд постов за квартал, как это можно технически выполнить? Сама площадка, получается, должна принимать решение, насколько соответствует действительности информация?» — задался вопросом эксперт.

Юрист из компании МТС Наталья Великородная тоже не понимает, как можно оценивать достоверность данных при такой скорости обмена информацией современных сервисов. К тому же в российском законодательстве «нет таких терминов, как общественно значимая или недостоверная информация».

Ирина Левова из Института исследований Интернета объяснила, что выполнить уже принятые законы зарубежными сервисами государство не может, что дискредитирует законодательство в целом.

«Facebook и Google по-прежнему хранят все данные за пределами РФ , и давайте попробуйте, заблокируйте YouTube — хочу посмотреть на это!» — сказала она.

Следует заметить, что законопроект обязывает Роскомнадзор «мониторить информацию» в социальных сетях.

«В Китае более 1 миллиона чиновников отслеживают информацию в Интернете, а мы говорим, что денег дополнительных из бюджета и людей не надо», — отметил Карен Казарьян из Российской Ассоциации электронных коммуникаций.

Ранее представитель Роскомнадзора Мария Смелянская дала понять, что «концепцию» законопроекта ведомство поддерживает, но настаивает на его «технической» доработке.

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