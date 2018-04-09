Призывающая Павла Дурова к компромиссу с властями петиция появилась в сети

На портале Change.org в пятницу была зарегистрирована петиция, призывающая основателя мессенджера Telegram Павла Дурова найти компромисс с органами государственной власти России , чтобы избежать блокировки сервиса.

Авторы петиции сетуют, что категоричная позиция владельца Telegram, которую он занял в споре со спецслужбами, может привести к блокировке сервиса, в котором россияне привыкли общаться и вести каналы.

Выходом из сложившейся ситуации, по мнению авторов петиции, может стать поиск компромисса, потому что представителей спецслужб тоже можно понять. Как они отмечают: «Наша страна не раз становилась жертвой террористических атак, поэтому требования тут могут показаться более жесткими, чем в других странах».

Несколькими днями ранее бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг в интервью RT сообщил, что у создателей мессенджера есть ключи для дешифровки сообщений пользователей, но это не распространяется на секретные чаты.