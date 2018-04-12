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Ярославские педагоги обсудили вопросы безопасности детей в Интернете
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Ярославские педагоги обсудили вопросы безопасности детей в Интернете 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
11 апреля в центре телекоммуникаций регионального департамента образования состоялась онлайн-встреча педагогов и сотрудников управления Роскомнадзора по Ярославской области, посвященная вопросам детской безопасности в сети Интернет. Участниками мероприятия также стали администраторы школ, детских садов, центров дополнительного образования из 18 муниципальных районов.
Были рассмотрены вопросы размещения информации на сайтах образовательных организаций, соблюдения баланса между требованиями законодательства по защите персональных данных несовершеннолетних и желанием ярко и информативно рассказать в социальной сети о жизни школ и детских садов.
Педагоги получили рекомендации по работе с сайтом Роскомнадзора, который предоставляет возможность всем неравнодушным пользователям сообщить об опасной для детей информации в сети Интернет, а также содержит сведения о правовых основах работы школьных СМИ в условиях современного информационного пространства.
Для решения задач по защите детей в электронном пространстве запланирован ряд мероприятий. Ближайшим станет единый дистанционный урок «Безопасный Интернет» 19 апреля. Участие в нем примут школьники 6 — 8-х классов всех муниципальных районов области.
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