Дуров принял решение по иску Роскомнадзора

По его словам, такое решение Дуров принял, чтобы адвокаты «не легитимировали откровенный фарс своим присутствием».

Роскомнадзор 6 апреля подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram в России . В ФСБ сочли, что мессенджер не выполнил обязанности организатора распространения информации. Спецслужба требовала предоставить ключи шифрования Telegram.

Представители мессенджера называли требования ФСБ «неконституционными» и «технически и юридически неисполнимыми».

Суд рассмотрит блокировку Telegram 13 апреля. В Роскомнадзоре суд просили немедленно заблокировать мессенджер в случае удовлетворения иска.