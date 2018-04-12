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Дуров принял решение по иску Роскомнадзора
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Дуров принял решение по иску Роскомнадзора 

Рамблер 2 часа назад
Основатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
По его словам, такое решение Дуров принял, чтобы адвокаты «не легитимировали откровенный фарс своим присутствием».
Роскомнадзор 6 апреля подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram в России. В ФСБ сочли, что мессенджер не выполнил обязанности организатора распространения информации. Спецслужба требовала предоставить ключи шифрования Telegram.
Представители мессенджера называли требования ФСБ «неконституционными» и «технически и юридически неисполнимыми».
Суд рассмотрит блокировку Telegram 13 апреля. В Роскомнадзоре суд просили немедленно заблокировать мессенджер в случае удовлетворения иска.
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