П. Дуров запретил своим адвокатам участвовать в суде о блокировке Telegram в РФ

«П. Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство 6 апреля подало исковое заявление в суд с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Уточняется, что исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона. В четверг, 12 апреля, Таганский районный суд привлек ФСБ в качестве третьего лица по иску.

Верховный суд РФ 20 марта 2018 г. признал законным приказ ФСБ России о расшифровке сообщений в Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ России необходимые данные. В противном случае Telegram грозит блокировка на территории России.

Суд вынесет решение по ходатайству представителя Роскомнадзора Марии Смелянской о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска при оглашении итогового заключения. Такую просьбу она обосновала тем, что «данное дело связано с распространением информации» и «Telegram не исполняются обязанности с предоставлением информации о декодировании сообщений пользователей, которые могут содержать информацию, которая может использоваться для совершения противоправных действий».