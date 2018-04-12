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Приставы очистят интернет от клеветы
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Приставы очистят интернет от клеветы 

Мир24 2 часа назад
Госдума на заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который предоставляет судебным приставам право блокировать в интернете информацию, порочащую честь и достоинство граждан и юридических лиц, сообщает ТАСС.
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