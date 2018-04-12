Госдума приняла в первом чтении законопроект о соцсетях

Госдума приняла в первом чтении проект закона, обязывающий иностранные социальные сети создавать на территории России представительства, вести реестр обращений пользователей и удалять недостоверную информацию.

Как передает «Интерфакс», документ также предлагает «уполномоченному органу» обращаться к оператору соцсети с жалобой на противоправный контент. К примеру, в случае с трагедией в Кемерове таким органом, который мог обратиться в Роскомнадзор , был бы МЧС

Согласно проекту закона, иностранные соцсети должны будут создать свои представительства на территории России. За невыполнение требований в качестве крайней меры может быть применена блокировка ресурса. Сроки, в которые соцсети должны открыть свои представительства, пока не определены.

Ранее в четверг в окончательном чтении был принят закон, разрешающий судебным приставам блокировать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, «порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию».