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Госдума приняла в первом чтении законопроект о соцсетях
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о соцсетях 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Госдума приняла в первом чтении проект закона, обязывающий иностранные социальные сети создавать на территории России представительства, вести реестр обращений пользователей и удалять недостоверную информацию.
Как передает «Интерфакс», документ также предлагает «уполномоченному органу» обращаться к оператору соцсети с жалобой на противоправный контент. К примеру, в случае с трагедией в Кемерове таким органом, который мог обратиться в Роскомнадзор, был бы МЧС.
Согласно проекту закона, иностранные соцсети должны будут создать свои представительства на территории России. За невыполнение требований в качестве крайней меры может быть применена блокировка ресурса. Сроки, в которые соцсети должны открыть свои представительства, пока не определены.
Ранее в четверг в окончательном чтении был принят закон, разрешающий судебным приставам блокировать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, «порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию».
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