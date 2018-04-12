Омичи смогут купить билеты на электричку с помощью смартфона

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Накануне, 11 апреля, компания «Омск-пригород» запустила специальное мобильное приложение для покупки билетов. Оно работает в тестовом режиме. Скачать приложение пока смогут только владельцы устройств на платформе Android. Версию для мобильных устройств на платформе iOS планируют выпустить через месяц.

«Оформление билета производится с обязательным указанием персонифицированных данных (фамилии, имени, отчества), только на конкретную дату и на конкретный электропоезд. Новая услуга позволяет приобрести билеты по тарифам «полный», «детский», «студенческий» и «школьный», — пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Напомним, ранее стало известно, что четыре омские электрички будут курсировать в ежедневном режиме.