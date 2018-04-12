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Омичи смогут купить билеты на электричку с помощью смартфона
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Омичи смогут купить билеты на электричку с помощью смартфона 

АиФ-Омск 27 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
Накануне, 11 апреля, компания «Омск-пригород» запустила специальное мобильное приложение для покупки билетов. Оно работает в тестовом режиме. Скачать приложение пока смогут только владельцы устройств на платформе Android. Версию для мобильных устройств на платформе iOS планируют выпустить через месяц.
«Оформление билета производится с обязательным указанием персонифицированных данных (фамилии, имени, отчества), только на конкретную дату и на конкретный электропоезд. Новая услуга позволяет приобрести билеты по тарифам «полный», «детский», «студенческий» и «школьный», — пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Напомним, ранее стало известно, что четыре омские электрички будут курсировать в ежедневном режиме.
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