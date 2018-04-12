Инстаграм запустил режим портретной съемки с эффектом боке

Команда Instagram в обновленном приложении представила режим Focus, который позволяет размывать фон и выделять лицо при съемке фото и видео. Раньше портретный режим был доступен только на некоторых фотоаппаратах и смартфонах на Apple (iPhone 7 Plus, 8 Plus и iPhone X) и Pixel и Pixel 2 XL на Android. Также размытие можно было добавить в сторонних приложениях — например, Magic Portrait Mode, FabFocus, LightX и Point Blur.

Источник: Tech Crunch

Обновление появилось в версии Instagram 39.0 для моделей iPhone SE, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+ и X, а также для некоторых смартфонов на Android.

Слева направо: стандартная съемка на iPhone X, режим Focus и портретный режим Iphone X.

Пиктограмма функции Focus расположена под кнопкой записи между бумерангом и суперзумом. Размытие работает при съемке и на фронтальную, и на основную камеру.

В обновлении инстаграма для iOS также появились стикеры для упоминаний в «историях», которые позволяют давать ссылку на других пользователей.