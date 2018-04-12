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Госдума одобрила проект о борьбе с распространением ложной информации в соцсетях
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Госдума одобрила проект о борьбе с распространением ложной информации в соцсетях 

RT на русском 1 час назад
Фото: Реальное время
Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях.
Об этом сообщает РИА Новости.
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