Представитель Telegram не явился на беседу в суд по делу о блокировке

Представитель компании Telegram не явился на беседу в суд на этапе подготовки к рассмотрению иска, он находится в служебной командировке, об этом 12 апреля сообщают «Вести».

Руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков , юристы которой защищают Telegram в российских судах, сообщил, что его коллеги попросили суд перенести заседание. Он объяснил это тем, что Telegram Messenger LLC является иностранной компанией, а потому для подготовки доверенностей потребуется завершить перевод документов.

Напомним, 12 апреля Роскомнадзор настоял на немедленной блокировке Telegram, соответствующее ходатайство представители надзорного ведомства передали в Таганский районный суд.

В ведомстве подчеркнули, что условием для немедленной блокировки должно быть удовлетворение поданного ранее иска.

«Мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — пояснил представитель Роскомнадзора на подготовительном заседании по иску.

Он добавил, что срочность принятия мер связана с тем, что «Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений».

Напомним, рассмотрение дела по существу назначено на 10:00 по московскому времени 13 апреля. Не исключено, что решение по иску Роскомнадзора будет вынесено в тот же день.

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