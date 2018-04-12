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Представитель Telegram не явился на беседу в суд по делу о блокировке
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Представитель Telegram не явился на беседу в суд по делу о блокировке 

ИА Regnum 2 часа назад
Представитель компании Telegram не явился на беседу в суд на этапе подготовки к рассмотрению иска, он находится в служебной командировке, об этом 12 апреля сообщают «Вести».
Руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, юристы которой защищают Telegram в российских судах, сообщил, что его коллеги попросили суд перенести заседание. Он объяснил это тем, что Telegram Messenger LLC является иностранной компанией, а потому для подготовки доверенностей потребуется завершить перевод документов.
Напомним, 12 апреля Роскомнадзор настоял на немедленной блокировке Telegram, соответствующее ходатайство представители надзорного ведомства передали в Таганский районный суд.
В ведомстве подчеркнули, что условием для немедленной блокировки должно быть удовлетворение поданного ранее иска.
«Мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — пояснил представитель Роскомнадзора на подготовительном заседании по иску.
Он добавил, что срочность принятия мер связана с тем, что «Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений».
Напомним, рассмотрение дела по существу назначено на 10:00 по московскому времени 13 апреля. Не исключено, что решение по иску Роскомнадзора будет вынесено в тот же день.
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