Иск о блокировке Telegram начнут рассматривать 13 апреля 

Суд начнет рассматривать по существу иск о блокировке на территории России мессенджера Telegram уже в завтра, 13 апреля.
"Заседание назначено на 10.00 13 апреля", — сказала судья Таганского суда города Москва Юлия Смолина.
Ранее Роскомнадзор, выступающий истцом, ходатайствовал о привлечении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в качестве третьего лица по данному делу.
Суд привлек ФСБ в качестве заинтересованного лица по иску о блокировке Telegram.
Отметим, что Telegram привлечен к рассмотрению иска о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика.