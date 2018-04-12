Иск о блокировке Telegram начнут рассматривать 13 апреля

Суд начнет рассматривать по существу иск о блокировке на территории России мессенджера Telegram уже в завтра, 13 апреля.

"Заседание назначено на 10.00 13 апреля", — сказала судья Таганского суда города Москва Юлия Смолина.

Суд привлек ФСБ в качестве заинтересованного лица по иску о блокировке Telegram.

Отметим, что Telegram привлечен к рассмотрению иска о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика.