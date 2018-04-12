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Иск о блокировке Telegram начнут рассматривать 13 апреля
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Иск о блокировке Telegram начнут рассматривать 13 апреля 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
Суд начнет рассматривать по существу иск о блокировке на территории России мессенджера Telegram уже в завтра, 13 апреля.
"Заседание назначено на 10.00 13 апреля", — сказала судья Таганского суда города Москва Юлия Смолина.
Ранее Роскомнадзор, выступающий истцом, ходатайствовал о привлечении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в качестве третьего лица по данному делу.
Суд привлек ФСБ в качестве заинтересованного лица по иску о блокировке Telegram.
Отметим, что Telegram привлечен к рассмотрению иска о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика.
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