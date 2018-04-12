Суд привлек ФСБ в качестве третьего лица по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram

«Ходатайство заявителя удовлетворить, привлечь ФСБ в качестве третьего лица», — сказала судья Юлия Смолина. Она добавила, что рассмотрение дела по существу состоится 13 апреля в 10:00.

6 апреля ведомство подало исковое заявление в суд с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона.

Верховный суд РФ 20 марта 2018 г. признал законным требование ФСБ России о расшифровке сообщений в Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ России необходимые данные. В противном случае Telegram грозит блокировка на территории страны.